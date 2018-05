Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Gerau: Autodiebe haben es auf ...

Groß-Gerau: Autodiebe haben es auf Mercedes abgesehen (GG-A 5555)

Groß-Gerau - Kriminelle hatten es in der Nacht zum Donnerstag (17.05) auf einen schwarzen Mercedes Benz abgesehen. Der CLS 350 im Wert von circa 45.000 Euro war gegen 0.30 Uhr in der Sudetenstraße abgestellt worden. Um 7 Uhr bemerkten Zeugen den Diebstahl des Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen GG-A 5555 und verständigten die Polizei. Die Ermittler der Polizei in Groß-Gerau haben Strafanzeige erstattet und hoffen auf die Mithilfe von Zeugen. Wer hat Hinweise zum Verbleib des Autos oder den bislang noch unbekannten Tätern? (06152/175-0)

