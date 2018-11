Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Gerau: Berufsschule und ...

Groß-Gerau: Berufsschule und Landratsamt im Visier von Kriminellen

Groß-Gerau - Einen als Klassenraum genutzten Schulcontainer auf dem Gelände der Beruflichen Schulen in der Darmstädter Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (27.11.) auf. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um sich Zugang zu verschaffen und ließen anschließend einen Beamer sowie ein Infrarotthermometer mitgehen.

Zudem versuchten Kriminelle in der gleichen Nacht gewaltsam durch die Haupteingangstür in das Landratsamt in der Wilhelm-Seipp-Straße einzudringen. Das Vorhaben misslang. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Die ungebetenen Besucher zogen unverrichteter Dinge ohne Beute wieder ab. An der Tür entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang beider Taten.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

