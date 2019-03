Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Gerau: Einbrecher kamen durch ...

Groß-Gerau: Einbrecher kamen durch das Badezimmerfenster

Groß-Gerau - Eine böse Überraschung erlebte eine Anwohnerin der Emil-von-Behring-Straße in Groß-Gerau am Montagabend (04.03.2019). Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass Einbrecher offenbar ihr Badezimmerfenster aufgebrochen und es insbesondere auf ihren Schmuck abgesehen hatten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Rüsselsheim übernommen (Kommissariat 21/22).

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06142 / 696-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Daniel Vollmer Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: (06151) 969 2416 Fax: (06151) 969 2405