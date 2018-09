Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Gerau: Geld, Schmuck und Uhren ...

Groß-Gerau: Geld, Schmuck und Uhren bei Diebstahl entwendet

Groß-Gerau: - Am Samstagabend (08.09.) hatten es Kriminelle auf ein Reihenhaus in der Tielter Straße abgesehen. Zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr gelangten die bislang noch unbekannten Täter in den Garten des Anwesens und durch die Wintergarten- und Terrassentür in die Räumlichkeiten des Hauses ein. Hier durchsuchten sie augenscheinlich verschiedene Zimmer und entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und diverse Uhren. Der genaue Umfang und Wert der Beute steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen (06142/696-0).

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de