Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Gerau: Schmuck und Kamera bei ...

Groß-Gerau: Schmuck und Kamera bei Einbruch erbeutet

Groß-Gerau - Über den Balkon stiegen Unbekannte am Montag (19.11.) in der Zeit zwischen 16.00 und 20.00 Uhr in ein Wohnhaus "Am Wallerstädter Weg" ein.

Im Gebäude durchsuchten sie anschließend mehrere Zimmer und Schränke. Hierbei erbeuteten die ungebetenen Besucher diverse Schmuckstücke und eine Kamera, bevor sie wieder das Weite suchten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

