Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Gerau: Sprengung eines ...

Groß-Gerau: Sprengung eines Geldautomaten - Erstmeldung

Groß-Gerau - Am Freitag (07.09) kam es gegen 02:30 Uhr zu einer Sprengung eines Geldautomaten in der Commerzbank in der Mainzer Straße. Mehrere Anwohner, die durch die Explosion aus dem Schlaf gerissen wurden, verständigten die Polizei, die daraufhin mehrere Funkstreifen zum Tatort entsendete. Nach derzeitigem Erkenntnisstand flüchteten unmittelbar nach der Tat mindestens zwei Personen mit einem dunklen PKW vom Tatort in Richtung BAB A 67. Aktuell kann noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob die Täter bei der Tatausführung erfolgreich waren und wie hoch der entstandene Sachschaden an und im Gebäude ist. Die Bewohner der über der Bank befindlichen Wohnungen konnten unverletzt das Gebäude verlassen und wurden vorübergehend anderweitig untergebracht. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142-6960 zu melden.

Matthias Brosch, PHK und PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de