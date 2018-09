Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Gerau: Steuereinheit und ...

Groß-Gerau: Steuereinheit und Elektronik entwendet

Groß-Gerau - Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Zeit von Samstagnachmittag (01.09.) bis Montagmorgen (03.09.) auf zwei landwirtschaftliche Zugmaschinen im Stadtteil Wallerstädten abgesehen. Die Kriminellen gelangten auf ein Firmengelände in der Straße "Außerhalb" und brachen die Fahrerkabinen an zwei Ackerschleppern auf. Aus dem Inneren entwendeten sie die Steuereinheit und weitere Elektronik im Wert von jeweils rund 7.000 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Der Diebstahl wurde gegen 7.30 Uhr am Montag bemerkt. Der Tatzeitraum reicht bis 14 Uhr am Samstag zurück. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

