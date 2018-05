Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Gerau: Zeugen nach ...

Groß-Gerau: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Groß-Gerau - Im Laufe des Wochenendes hatten es Kriminelle auf eine Wohnung in der Reichenbacher Straße abgesehen. Gegen 5 Uhr am Montagmorgen (07.05.) bemerkten Zeugen die Spuren der Einbrecher und verständigten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen waren die bislang noch unbekannten Täter durch die Wohnungstür in das Anwesen gelangt. Hier entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Der Tatzeitraum reicht bis 9 Uhr am Samstagmorgen (05.05.) zurück. Hinweise auf verdächtige Personen nehmen die Ermittler der Rüsselsheimer Kripo (K 21/22) unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de