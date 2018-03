Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Gerau: Zwei Tatverdächtige ...

Groß-Gerau: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Fahrraddiebstahl festgenommen

Groß-Gerau - Dank eines Zeugenhinweises ist es der Polizei in Groß-Geraus gelungen am späten Donnerstagabend (29.3.) gegen 22.30 Uhr zwei Tatverdächtige festzunehmen, die sich zuvor an einem Fahrradständer in der Sudetenstraße zu schaffen machten. Die 42 Jahre alte Frau aus Büttelborn und ihr 46-Jähriger Komplize waren einem Passanten um kurz nach 22 Uhr an den Fahrradständern im Bereich des Bahnhofs aufgefallen, als sie einen Bolzenschneider in der Handtasche verschwinden ließen und sich mit eine Fahrrad davon machen wollten. Doch die von dem Zeugen verständigten Polizisten waren schneller und schnappten beide Tatverdächtige nur wenige Minuten später noch in Tatortnähe. Der Versuch den mitgeführten Bolzenschneider unter einem geparkten Auto vor den Beamten zu verstecken missglückte und beide mussten die Ordnungshüter zur Wache begleiten. Dort wurden sie nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen. Wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls, wird sich das Duo nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de