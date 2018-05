Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Umstadt: Berauscht am Steuer ...

Groß-Umstadt: Berauscht am Steuer und Drogen im Fahrzeug

Groß-Umstadt - Ein rasant fahrender schwarzer Mercedes, besetzt mit zwei Männern, weckte am Samstag (26.5.) die Aufmerksamkeit eines Streifenteams der Darmstädter Kripo. Nachdem das Fahrzeug um kurz vor 24 Uhr mehrere Autos auf der Bundesstraße 45 überholte, stoppten die Fahnder den Wagen und kontrollierten beide Insassen. Schnell stellten sich Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit des Wagenlenkers ein. Außerdem stießen die Beamten bei der Durchsuchung des Autos auf rund 11 Gramm Marihuana und 12 Gramm Kokain. Dem 22-Jahren alten Wagenlenker aus Groß-Umstadt wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste die Beamten für die Entnahme einer Blutprobe auf das Polizeirevier begleiten. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Sein 24 Jahre alter Begleiter wurde nach Beendigung einer bei ihm freiwillig durchgeführten Wohnungsdurchsuchung , bei der weitere geringe Mengen Haschisch sichergestellt wurden, auf freien Fuß gesetzt. Beide Männer werden sich nun in Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Drogen verantworten müssen. Den Fahrer des Mercedes erwartet zusätzlich eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss.

