Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Umstadt: Eigentümer von Roller ...

Groß-Umstadt: Eigentümer von Roller gesucht / Wer vermisst sein motorisiertes Gefährt?

Groß-Umstadt - Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Dieburg suchen für den Fortgang ihrer Ermittlungen den Eigentümer eines motorisierten Zweirades. Der Roller vom Hersteller Rex Milano, in der Farbe Silber, stand seit mindestens Anfang Juli 2018 im Mörsweg und wurde dort Anfang August von den Ermittlern sichergestellt. Der Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise zu dem Besitzer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -