Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Umstadt: Einbruch in Wäscherei ...

Groß-Umstadt: Einbruch in Wäscherei / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Groß-Umstadt - Nach einem Einbruch in das Gebäude einer Wäscherei in der Nacht zum Freitag (22.- 23.3), sucht die Darmstädter Kripo (K 21/22) Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Siemensstraße gemacht haben. Die bislang unbekannten Diebe verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagnacht um kurz vor 3 Uhr über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten die Geschäftsräume nach Wertvollem. Was und wieviel sie dabei erbeuteten ist bislang noch nicht abschließend bekannt. Durch ihr Vorgehen entstand ein Sachschaden der bislang auf mehrere Hundert Euro beziffert wird. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0, zu melden.

