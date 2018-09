Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Umstadt: Pkw brennt - Polizei ...

Groß-Umstadt: Pkw brennt - Polizei bittet um Hinweise

Groß-Umstadt - Am späten Donnerstagabend (20.09.2018) wurde der Rettungsleitstelle in Dieburg der Brand eines Pkw Groß-Umstadt mitgeteilt. Um kurz nach 23:00 Uhr bemerkte eine vorbeifahrende Pkw-Fahrerin den Brand des Pkw Hyundai Tucson und informierte die Rettungsleitstelle. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Bei den Löscharbeiten wurde niemand verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und bittet um sachdienlichen Hinweise an das Kommissariat K10 unter der Rufnummer 06151 / 969-0. Gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de