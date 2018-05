Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Umstadt: Polizei nimmt 15- und ...

Groß-Umstadt: Polizei nimmt 15- und 18-Jährigen nach versuchtem Einbruch fest

Groß-Umstadt - Im Rahmen der Fahndung und Dank eines Zeugenhinweises haben Polizeibeamte in der Nacht zum Montag (07.05.) zwei 15- und 18 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie versucht, gegen 23.40 Uhr in ein Fahrradgeschäft im Warthweg einzubrechen. Die Eingangstür zum Anwesen hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, weshalb keine Beute gemacht wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Ein Zeuge gab einen Hinweis auf die Fluchtrichtung der Täter. Polizeibeamte kontrollierten die 15- und 18-Jährigen, die beide aus Groß-Umstadt stammen, schließlich im Zuge der Fahndung und nahmen sie vorläufig fest. Sie müssen sich jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de