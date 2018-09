Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Umstadt: Vereinsraum im Visier ...

Groß-Umstadt: Vereinsraum im Visier von Einbrechern

Groß-Umstadt - Ein Vereinsraum in der Mühlstraße war in der Zeit von Dienstagabend (28.08.) bis Freitagabend (31.08.) im Visier von Kriminellen. Die bislang noch unbekannten Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Eingangstür zum Anwesen eines dortigen Vereins auf und gelangten ins Innere. Hieraus entwendeten sie eine Getränkekasse, einen Gasofen sowie mehrere Kästen Softdrinks sowie Bier. Zeugen entdeckten die Spuren der Unbekannten gegen 17.20 Uhr am Freitag. Der Tatzeitraum reicht bis 20 Uhr am Dienstag zurück. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

