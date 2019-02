Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Umstadt-Wiebelsbach: ...

Groß-Umstadt-Wiebelsbach: Betrunkener beschädigt mehrere Fahrzeuge

Groß-Umstadt - Am Dienstag (19.02.) forderte ein Rettungswagen gegen 15.45 Uhr polizeiliche Unterstützung an, nachdem ein betrunkener Mann mehrere Fahrzeuge in der Straße "Bei den Stockwiesen" beschädigte. Die Beamten der Polizeistation aus Dieburg waren schnell zur Stelle und konnten den 38-Jährigen kontrollieren. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Durch die Streife konnte festgestellt werden, dass insgesamt drei Autos beschädigt wurden. Dabei entstand nach ersten Ermittlungen ein Sachschaden von zirka 1000 Euro. Der Randalierer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich auch einer Blutentnahme unterziehen musste.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ermittelt nun wegen der Sachbeschädigungen gegen den 38-Jährigen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

