Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Umstadt/ Wiebelsbach: Fahrzeug ...

Groß-Umstadt/ Wiebelsbach: Fahrzeug gerät in Brand / Aufgrund Löscharbeiten Bundesstraße 45 temporär gesperrt

Groß-Umstadt - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Dienstagnachmittag (4.9.2018) zu einem Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz Silberwald der Bundesstraße 45, wenige Meter nach der Abfahrt Wiebelsbach. Kurz vor 15 Uhr meldeten Zeugen das brennende Auto der Einsatzzentrale. Polizei und Feuerwehr rückten gemeinsam aus. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 45 bei Wiebelsbach temporär in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Infolge der Hitzentwicklung wurden Teile der Fahrbahndecke beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der durch die Flammen verursachte Schaden ist derzeit noch nicht abschließend beziffert. Gegen 16 Uhr wurde die Fahrbahn in beide Richtungen wieder freigegeben.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de