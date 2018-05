Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Umstadt: Zeugen nach Einbruch ...

Groß-Umstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Groß-Umstadt - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Otto-Sturmfels-Straße suchen die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder diesen möglicherweise in der Nähe des Tatorts beobachtet haben. Nach ersten Ermittlungen hatte sich der Kriminelle im Zeitraum zwischen Samstagabend (12.05.2018) und Sonntagabend (13.05.2018) Zugang zu dem Anwesen verschafft und das Kellerfenster gewaltsam geöffnet. Im Anschluss suchte er in den Wohnräumen nach Wertsachen und fand etwas Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Täter unerkannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

