Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Zimmern: ...

Groß-Zimmern: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Groß-Zimmern: - Am Freitag (21.09.) ereignete sich in der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 09.30 Uhr auf dem Parkplatz der Albert-Schweitzer-Schule in der Angelgartenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter grauer Mercedes Vito auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/96560 in Verbindung zu setzen.

