Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Zimmern: Auto beschädigt / ...

Groß-Zimmern: Auto beschädigt / Verursacher flüchtig

Groß-Zimmern - Zwischen Freitag (05.10.) 22.40 Uhr und Samstag (06.10.) 02.00 Uhr ereignete sich in der Waldstraße auf Höhe der Hausnummer 64 eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein dort geparkter grauer Peugeot auf der Fahrerseite stark beschädigt wurde. Das vermeintliche Verursacherfahrzeug, bei dem es sich aufgrund der festgestellten Beschädigungen um einen Lastwagen oder Bus handeln könnte, beschädigte den Peugeot im Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der 06071 - 96560 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: PK'in Will, Polizeistation Dieburg

Matthias Brosch, PHK und PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Führungs- und Lagedienst (PvD) Telefon: 06151 - 969 3030 oder Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de