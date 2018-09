Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Zimmern: E-Bike und Roller ...

Groß-Zimmern: E-Bike und Roller entwendet / Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern - Im Laufe des Mittwochabends (12.09.) hatten es Kriminelle auf ein weißes E-Bike sowie einen schwarzen Roller abgesehen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr entwendeten die bislang noch unbekannten Täter ein Pedelec Gudereit aus der Darmstädter Straße. Das Rad war im Bereich einer dortigen Sporthalle abgestellt und mit zwei Fahrradschlössern gesichert. Der Wert liegt bei rund 2.600 Euro. Zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr entkamen unbekannte Diebe mit einem schwarzen Kraftroller der Marke Peugeot. Es war vor einem Grundstück in der Lebrechtstraße geparkt und hatte einen Wert von rund 500 Euro. In beiden Fällen hat die Polizei in Dieburg Anzeige aufgenommen und hofft bei den Ermittlungen auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat Hinweise zum Verbleib der beiden Zweiräder oder hat verdächtige Personen bemerkt? Die Polizei ist unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

