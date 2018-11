Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Zimmern/Klein-Zimmern: ...

Groß-Zimmern/Klein-Zimmern: Vermisster 73-Jähriger wohlbehalten aufgefunden/Rücknahme der Öffentlichkeitsfahdnung

Groß-Zimmern/Klein-Zimmern - Der seit Mittwoch (07.11.) vermisste und per Öffentlichkeitsfahndung mit Foto gesuchte 73-jährige Senior aus Groß-Zimmern wurde am Donnerstag (08.11.) gegen 16.00 Uhr von Angehörigen in einem Unterstand auf dem heimischen Anwesen wohlbehalten aufgefunden. Der Mann wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Fahndung ausdrücklich und bittet die Medien, das veröffentlichte Lichtbild zu löschen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Bernd Hochstädter Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de