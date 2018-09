Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Zimmern: Raubüberfall auf ...

Groß-Zimmern: Raubüberfall auf Spielhalle

Groß-Zimmern - Am Dienstag (25.09.18) kurz nach 02:50 Uhr kam es zu einem Überfall auf eine Spielhalle in der Bahnhofstraße. Zwei maskierte Täter betraten den Innenraum, in dem sich neben der 63-jährigen Angestellten eine weitere, 42 Jahre alte Frau befand. Ein Täter ging direkt auf die Angestellte zu, drohte ihr mit einem Schlagstock und forderte sie auf, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Der zweite Täter verlieh durch Drohen mit einer Schusswaffe der Forderung Nachdruck. Mit der Beute in Höhe von mehreren hundert Euro flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung. Beide Frauen blieben unverletzt. Beide Täter sollen schwarz gekleidet gewesen sein, einer davon etwa 175 cm groß. Beide Täter sprachen nach Aussage der beiden Frauen akzentfreies Deutsch. Die Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) hat die Ermittlungen übernommen.

Matthias Brosch, PHK und PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Führungs- und Lagedienst Telefon: 06151 - 969 3030 oder Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de