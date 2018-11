Polizeipräsidium Südhessen / Groß-Zimmern: Unbekannte schneiden ...

Groß-Zimmern: Unbekannte schneiden Wildsträucherhecke ab / Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern - Bislang noch unbekannte Täter haben zwischen der 44. und 45. Kalenderwoche eine Wildsträucherhecke am Rande eines Friedhofs im Brünnchenweg im Stadtteil Klein-Zimmern abgeschnitten. Am Dienstag (13.11.) wurde Strafanzeige bei der Polizei in Dieburg erstattet, nachdem Zeugen die Reste der Hecke und Bäume entdeckt hatten. Die Pflanzen wurden auf einer Länge von circa 200 Meter abgeschnitten, der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zu den Hintergründen der Tat gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Zeugen, die den Tatzeitraum eingrenzen können oder Hinweis auf die Verursacher haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizei in Dieburg in Verbindung zu setzen (06071/9656-0).

