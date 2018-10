Polizeipräsidium Südhessen / Hähnlein: Nichts geht mehr. ...

Hähnlein: Nichts geht mehr. Sattelzug hat sich festgefahren

Alsbach-Hähnlein - Guter Rat ist gefragt, dachten sich Polizeibeamte der Polizeistation Pfungstadt, die am Mittwochabend (17.10.2018) in die Straße Am alten Neckarbett in Hähnlein gerufen wurden, weil sich dort ein Sattelzug hoffnungslos festgefahren hatte. Von Alsbach kommend, war das litauische Gefährt mit einem fast 18 m langen Auflieger und dem Fahrziel Lorsch aus unerfindlichen Gründen nach links in die Straße eingebogen. Dort verschätzte sich der Fahrer in den engen Kurven an der tatsächlichen Breite der Straße. Da bereits drei Häusereinfriedungen beschädigt wurden und bei einem geplanten Rückwärtsfahren ein Häuserdach mitgenommen werden würde, unterbanden die Polizisten jegliche weiteren Rangierversuche. Nach vorne ging sowieso nichts mehr und ein Rangieren nach hinten war ausgeschlossen. In den Diskussionen vor Ort zog man sämtliche Rettungsversuche in Betracht, um das Gefährt aus der misslichen Lage zu befreien und neuen Schaden für die Hausbesitzer gering zu halten. Alle Ideen mussten verworfen werden. Um ein mutiges Rangieren des Fahrers zu unterbinden, wurde die Weiterfahrt polizeilich untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Sattelzug konnte so abgestellt werden, dass eine Verkehrsbehinderung weitestgehend ausgeschlossen ist. Dem litauischen Fahrer wurde gestattet, in seiner Kabine zu übernachten. Bei Tageslicht wird über weitere Maßnahmen beraten. An den Hauseinfriedungen entstand ein Schaden von mindestens 3000 EUR. Der Polizeieinsatz dauerte von 17.45 bis 20.30 Uhr.

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de