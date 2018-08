Polizeipräsidium Südhessen / Heppenheim: Einbrecher erbeuten ...

Heppenheim: Einbrecher erbeuten Schmuck und Laptop / Polizei sucht Zeugen

Heppenheim - Zwischen Freitag (10.8.), 15.30 Uhr und Freitag (31.8.), 00.30 Uhr, haben ungebetene Gäste eine Wohnung in der Westerwaldstraße heimgesucht und nach Wertvollem gesucht. Durch ihr gewaltsames Eindringen in die Wohnung verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter nach ersten Erkenntnissen Schmuck und ein Laptop. Der Wert der Beute ist derzeit noch nicht abschließend bekannt. In unbekannte Richtung suchten die Täter dem Stehlgut das Weite. Alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise, nimmt die Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de