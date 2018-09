Polizeipräsidium Südhessen / Heppenheim: Unfallflucht mit ...

Heppenheim: Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Heppenheim - Am Donnerstag, dem 13.09.2018, gg. 22.15 ereignete sich in Heppenheim, Bürgermeister-Metzendorfstraße im Kreisel zur Gießener Straße ein Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Ein unbekannter PKW befuhr die Bürgermeister-Metzendorfstraße von Hüttenfeld kommend, um in Richtung B 3 weiter zu fahren. Beim Einfahren in den Kreisel missachtete der PKW Fahrer die Vorfahrt des Radfahrers, der stark bremsen musste und zu Fall kam.

Der PKW Fahrer habe kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefon Nummer 06252/706-0 bei der Polizeistation Heppenheim zu melden.

