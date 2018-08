Polizeipräsidium Südhessen / Heppenheim - Unter Drogeneinfluss ...

Heppenheim - Unter Drogeneinfluss Motorroller gefahren.

Heppenheim - Am Samstag (18.08.2018), gegen 03:10 Uhr, fiel einer Streife der Polizeistation Heppenheim ein Rollerfahrer mit defektem Rücklicht auf, welcher von der B3 in die Hermannstraße in Heppenheim abbog. Bei der Kontrolle des 16-jährigen Fahrers wurden Anzeichen eines kurzfristigen Drogenkonsum festgestellt, die Jugendliche auch einräumte. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Für seinen Verstoß muss er sich nun strafrechtlich verantworten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Eltern übergeben. Gefertigt: POK Rabe, Pst. Heppenheim

