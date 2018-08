Polizeipräsidium Südhessen / Heppenheim/Wald-Erlenbach: Nach ...

Heppenheim/Wald-Erlenbach: Nach Beschädigungen am Friedhof blonder Mountainbike-Fahrer gesucht

Heppenheim - Ein etwa 33 Jahre alter Mann mit blonden mittellangen Haaren steht in Verdacht, im August mehrmals Wände, Schilder und Fenster am Friedhof in Wald-Erlenbach durch Farbschmierereien beschädigt zu haben. Zuletzt war der gesuchte Täter am Wochenende zwischen dem 18. und 19. August aktiv.

Eine Woche zuvor, am 10. August, wurde der mögliche Verursacher der Taten am frühen Morgen, 5.20 Uhr, in der Friedhofstoilette von einem Mitarbeiter der Stadt Heppenheim ertappt. Der schlanke Mann mit schwarzer Baseball-Kappe konnte eiligst mit einem Mountainbike über das angrenzende Feld abhauen.

Wer den Gesuchten kennt oder Hinweise zu ihm geben kann, meldet sich bitte bei den ermittelnden Beamten (RKI-ST) unter der zentralen Rufnummer 06252 / 7060.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de