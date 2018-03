Polizeipräsidium Südhessen / Heppenheim: Zeugen nach ...

Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim - Am Sonntag, 18.03.2018, gegen 16:50 Uhr, wurde durch einen namentlich bekannten Zeugen mitgeteilt, dass auf dem Parkplatz in der Kalterer Straße (gegenüber dem Bahnhof) ein weißer Skoda beim Ausparken beschädigt worden sei. Das Verursacherfahrzeug sei grau gewesen, der Fahrer habe sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem beschädigten Skoda entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

