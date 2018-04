Polizeipräsidium Südhessen / Heppenheim: Zeugen nach ...

Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim - Im Zeitraum von Freitag, 27.04., 18.00 Uhr bis Samstag, 28.04., 17.00 Uhr, wurde ein in der Lindenstraße in Heppenheim geparkter grauer Fiat 500 am hinteren linken Stoßfänger beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Heppenheim, Tel. 06252/706-0.

