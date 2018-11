Polizeipräsidium Südhessen / Heppenheim - Zeugen nach ...

Heppenheim - Zeugen nach Unfallflucht auf dem Parkplatz der Kfz-Zulassungsstelle gesucht

Heppenheim - Am Donnerstag, den 01.11.2018, ereignete sich im Zeitraum 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr in Heppenheim auf dem Parkplatz der Kfz-Zulassungsstelle ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter schwarzer VW Passat wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße

Koordinierender Dienstgruppenleiter Förster, PHK Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555