Polizeipräsidium Südhessen / Heppenheim - Zeugen nach ...

Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim - Am Dienstag den 13.11.2018 kam es in der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:10 Uhr, in der Walter-Rathenau-Straße, auf dem Parkplatz des Landratsamtes Heppenheim zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund der engen Straßenverhältnisse wich ein bislang unbekanntes Fahrzeug über den Gehweg aus und streifte hierbei einen geparkten schwarzen Opel Astra. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-706-0 in Verbindung zu setzen.

