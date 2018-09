Polizeipräsidium Südhessen / Heppenheim: Zeugen und Beteiligte ...

Heppenheim: Zeugen und Beteiligte nach Verkehrsunfall gesucht

Heppenheim - Am Donnerstag, 27.09.2018 gegen 16:45 Uhr kam es in der Moselstraße in Heppenheim in Höhe der Hausnummer 3 zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich kam es zu einem Konflikt zwischen einem fahrenden Pkw und einem Kind, das mit seinem Fahrrad unterwegs war. Das Kind streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz und kam zu Fall. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden. Weder das Kind, noch die Fahrerin des grauen BMW machten sich bei dem Halter des geparkten Fahrzeugs bemerkbar. Die Beteiligten oder mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 - 7060 in Verbindung zu setzen.

