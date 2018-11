Polizeipräsidium Südhessen / Hirschhorn: Lamborghini - Diebe ...

Hirschhorn: Lamborghini - Diebe bauen Anhängerkupplung und Lautsprecher aus

Hirschhorn - Diebe haben sich am Wochenende (16. - 19.11) auf dem Hof eines Autohauses in der Bahnhofstraße umgesehen. Das Interesse galt einer landwirtschaftlichen Zugmaschine des Herstellers Lamborghini. In der Fahrerkabine wurde ein Lautsprecher herausgerissen sowie die verschiebbare Anhängerkupplung am Heck ausgebaut.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wendet sich bitte an den Polizeiposten Hirschhorn. Telefon: 06272 7 93050.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de