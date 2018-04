Polizeipräsidium Südhessen / Hirschhorn: Unfallschaden noch ...

Hirschhorn: Unfallschaden noch nicht bemerkt / Geschädigter Autofahrer vom schwarzen Kleinbus/ Van gesucht

Hirschhorn - Den Unfallschaden an seinem schwarzen Kleinbus oder Van hat der Fahrer offensichtlich noch nicht bemerkt. Dieser wird dringend gebeten, sich wegen der Schadensregulierung beim Polizeiposten Hirschhorn zu melden. Ein Lastwagen stieß am Montagmittag (16.4.2018) gegen 13 Uhr in der Hauptstraße vor einem Textilmarkt gegen den Kleinbus/ Van und ein weiteres Auto. Bevor sich der Unfallverursacher das Kennzeichen aufnotieren konnte, war das beschädigte Auto schon weggefahren. Der Schaden dürfte sich im linkten Heckbereich befinden. Markant ist ein Aufkleber auf der Heckscheibe mit dem weißen Schriftzug "Ich fahre weiter einen Diesel".

Der geschädigte Autofahrer wie auch Zeugen, die wissen, wem das unfallbeschädigte Auto gehört, melden sich bitte beim Polizeiposten Hirschhorn. Telefon: 06272 / 9305-0

