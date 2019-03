Polizeipräsidium Südhessen / Höchst im Odenwald: Einbruch im ...

Höchst im Odenwald: Einbruch im Kulturzentrum / Kleingeld aus Automaten gestohlen

Höchst - Kriminelle haben in der Nacht zum Montag (17. - 18.3.) das Kleingeld aus mehreren Getränkeautomaten gestohlen, die im Kulturzentrum in der Erbacher Straße aufgestellt sind. Zudem ist ein Laptop aus einem Büro mitgenommen worden. Die Täter haben nach ersten Feststellungen die Tür eines Anbaus und in der Folge die Automaten sowie eine Zwischentür aufgebrochen.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kommissariat 21/ 22 in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegen.

