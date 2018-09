Polizeipräsidium Südhessen / Höchst im Odenwald: Einbruch in ...

Höchst im Odenwald: Einbruch in Freibad / Zeugen gesucht

Höchst im Odenwald - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (02.09.2018) 22.30 Uhr und Montag (03.09.2018) 7 Uhr in das Freibad Höchst ein. Die Täter verschafften sich Zugang zum Kassenhäuschen, einem Kiosk, einer Garage und weiteren Räumen. Hier wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Beim Versuch den Tresor zu öffnen scheiterten die Unbekannten. Die Kassen des Freibades waren bereits gelehrt, so dass kein Bargeld entwendet werden konnte. Der Sachschaden wird derzeit auf 4000 Euro geschätzt. In diesem Fall sucht die Kriminalpolizei (K21-22) Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefon: 06062/953-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kitty Keller-Lockenvitz Telefon: (06151) 969 2400 Fax: (06151) 969 2405