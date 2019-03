Polizeipräsidium Südhessen / Höchst im Odenwald: Garagen im ...

Höchst im Odenwald: Garagen im Visier Krimineller / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Höchst im Odenwald - In der Zeit zwischen Dienstagabend (26.3.) und Mittwochnachmittag (27.3.) haben sich bislang unbekannte Täter auf Diebestour im Ortsteil Hetschbach und in Höchst begeben. In den Fokus der Kriminellen gerieten dabei drei Garagen, aus denen die Täter, unter anderem, zwei Sätze Autoreifen und eine hochwertige Motorsäge mitgehen ließen. Die Tatorte befinden sich in der Sudetenstraße, der Berbigstraße und der Königsberger Straße. Für den Abtransport der Beute dürften die Diebe ein Fahrzeug benutzt haben. Möglicherweise konnten sie dabei von Zeugen beobachtet werden? In allen drei Fällen hat die Polizei in Höchst die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Telefonnummer 06163/941-0).

