Polizeipräsidium Südhessen / Höchst im Odenwald: Verkehrsunfall ...

Höchst im Odenwald: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Höchst im Odenwald - Am Freitag (07.09.) um 00.37 Uhr ereignete sich in Höchst im Odenwald ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt und nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist. Ein mit drei Personen besetzter Pkw Fiat Punto befuhr die Erbacher Straße und bog nach rechts in die Aschaffenburger Straße ein. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam der Pkw zunächst ins Schlingern, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte an die Hauswand eines dortigen angrenzenden Wohn- und Geschäftsgebäudes. Das Unfallgeräusch konnte von der unweit gelegenen Polizeistation aus wahrgenommen werden, Rettungskräfte und eine Polizeistreife wurden unmittelbar entsandt. Der 18-jährige Fahrzeugführer aus Lützelbach und seine beiden Mitfahrer (17 und 21 Jahre, aus Lützelbach und Reinheim) wurden bei dem Unfall verletzt, davon eine Mitfahrerin schwer. Alle drei Personen wurden nach Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungsfahrzeugen und einem nachalarmierten Notarzt vor Ort. Das im Wohn- und Geschäftsgebäude integrierte Garagentor, ein zum Nachbaranwesen gehörender Metallzaun, sowie der Pkw selbst wurden durch den Unfall beschädigt. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der entstandene Gesamtsachschaden bei mehreren tausend Euro. Die Unfallörtlichkeit musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kurzzeitig halbseitig gesperrt werden, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aufgrund der Nachtzeit nicht.

Berichterstatter: PHK Zimmer, Polizeistation Höchst im Odenwald

Matthias Brosch, PHK und PvD

