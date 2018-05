Polizeipräsidium Südhessen / Hühnerstall brennt - 14 Hühner verenden

Hühnerstall brennt - 14 Hühner verenden

Reinheim Ortsteil Ueberau - Am frühen Samstagabend (05.05.2018) geriet im Reinheimer Ortsteil Ueberau ein Hühnerstall in Brand. Das Feuer griff auch auf einen Unterstand über. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnten 14 Hühner nur noch tot geborgen werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Warum der Brand ausgebrochen war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

