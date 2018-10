Polizeipräsidium Südhessen / Kellerbrand in Darmstadt. 13 ...

Kellerbrand in Darmstadt. 13 Bewohner vorsorglich evakuiert.

Darmstadt - Darmstadt. Am frühen Dienstagabend (30.10.2018) gegen 19:55 Uhr, wurde durch einen Anwohner ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus, in der Frankfurter Straße, in Darmstadt gemeldet. Durch die Feuerwehr wurden 13 Bewohner vorsorglich aus dem Haus evakuiert, da durch den Brand das Treppenhaus stark verraucht war. Als Brandherd konnte ein Kellerverschlag ausgemacht werden, in dem aus bislang unbekannter Ursache Unrat in Brand geraten war. Das Feuer hatte sich über die Dämmung ausgebreitet und durch die offene Kellertür war der Rauch ins Treppenhaus gezogen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Nachdem das Haus gelüftet war, konnten, mit Ausnahme der vier Parteien aus dem Erdgeschoß, alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Da die Wohnungen im Erdgeschoß ohne Strom sind, wurden die Bewohner durch den Bauverein anderweitig untergebracht. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das K10 Darmstadt übernommen.

Klaus Theilig, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

