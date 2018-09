Polizeipräsidium Südhessen / Kelsterbach: Betrügerische ...

Kelsterbach: Betrügerische Spendensammler festgenommen

Kelsterbach - Am Dienstagnachmittag (11.09.) haben Beamte der Polizeistation Kelsterbach zwei betrügerische Spendensammler festgenommen. Zeugen hatten gegen 15.50 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem ihnen auf einem Parkplatz am Graf-de-Chardonnet-Platz ein Mann und eine Frau aufgefallen waren, die angeblich für taubstumme Kinder sammeln würden. Die Beschriebenen, ein 15-jähriger Jugendlicher und eine 20 Jahre alte Frau, konnten noch vor Ort festgenommen werden. Bei ihrer Durchsuchung stellten die Beamten Spendenlisten sowie mutmaßlich gesammeltes Geld sicher. Beim Abgleich ihrer Personalien wurde zudem festgestellt, dass sie wegen gleicher Delikte durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht werden. Wegen des eingeleiteten Verfahrens müssen sich beide jetzt in einem weiteren Verfahren strafrechtlich verantworten.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de