Polizeipräsidium Südhessen / Kelsterbach: Einbrecher machen ...

Kelsterbach: Einbrecher machen Beute / Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach - Zwei Anwesen in Kelsterbach wurden am Sonntag (28.10.) von Kriminellen heimgesucht. Gegen 0.30 Uhr verschafften sich bislang noch unbekannte Täter durch die aufgehebelte Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus im Gladiolenweg. Im Inneren durchwählten sie auf der Suche nach Wertgegenständen sämtliche Räume. Obe sie hierbei Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei einem der Täter um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit südländischen Erscheinungsbild gehandelt haben. Er hatte nackenlanges, schütteres, schwarzes Haar und einen gepflegten Bart. Bekleidet war er mit einem hellen Parka mit Kapuze.

Ob der Beschriebene auch bei einem zweiten Einbruch in der Zeit von 14 Uhr bis circa 19 Uhr in der Gartenstraße als Täter in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Bei einem Einfamilienhaus wurde zunächst versucht, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, schlugen die Einbrecher die Scheibe ein und öffneten die Verriegelung. Anschließend durchsuchten sie das Anwesen und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Zeugen, denen der Unbekannte aufgefallen ist oder die sonst verdächtige Hinweise zu den beiden Einbrüchen haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim zu melden (06142/696-0).

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de