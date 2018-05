Polizeipräsidium Südhessen / Kelsterbach: Ordnungshüter ...

Kelsterbach: Ordnungshüter überwachen Feiertagsfahrverbot

Kelsterbach - Zwei Sattelzüge kontrollierten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am 1.Mai gegen 20.00 Uhr in der Okrifteler Straße. Beide Brummifahrer konnten für die Transporte am Maifeiertag keine Ausnahmegenehmigungen vorweisen. Sie und die Spediteure werden sich nun in Bußgeldverfahren zu verantworten haben. Den Lkw-Fahrern wurde die Weiterfahrt von der Polizei bis zum Ablauf des Fahrverbots um 22.00 Uhr untersagt.

Zudem stellten die Polizisten bei einem der Lastwagen fest, dass die beiden Chaffeure, die den Brummi abwechselnd fuhren, schwerwiegend gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten verstießen. Ihnen drohen wegen dieser Verstöße außerdem Bußgelder in vierstelliger Höhe.

