Polizeipräsidium Südhessen / Lampertheim: 3000 Euro Schaden nach ...

Lampertheim: 3000 Euro Schaden nach Einbruch im Freibad-Kiosk

Lampertheim - Mit massiver Gewalt sind Einbrecher in der Nacht zum Montag (19. - 20.8) in den Kiosk auf der Fliegerwiese des Freibades in der Rheinstraße eingebrochen. Der Aufbruchsversuch an der Zugangstür scheiterte, so dass die Täter das Holzrollo an der Verkaufstheke mit Gewalt aus der Sicherung drückten und nach oben schoben. Weiterhin haben sie auf der Suche nach Wertvollem ein Aluminiumfenster sowie eine Zwischentür des angrenzenden Hallenbades aufgebrochen.

Der Gesamtschaden liegt bei 3000 Euro. Gestohlen wurde nach erster Durchsicht nichts. Um auf das Gelände des Freibades zu gelangen, wurde der etwa zwei Meter hohe Zaun überstiegen.

Für die Klärung des Einbruchs nimmt die Ermittlungsgruppe (DEG) in Lampertheim Zeugenhinweise unter der 06206 / 94400 entgegen.

