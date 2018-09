Polizeipräsidium Südhessen / Lampertheim: Einbrecher entkommen ...

Lampertheim: Einbrecher entkommen mit Transporter und Spirituosen

Lampertheim - Bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Gaststätte am frühen Donnerstagmorgen (20.09.) haben bislang noch unbekannte Täter Spirituosen sowie einen Ford Transit entwendet. Zwischen 2 Uhr und 9.20 Uhr drangen die Kriminellen nach ersten Erkenntnissen durch ein aufgebrochenes Fenster in das Anwesen im Wingertsgewann ein. Im Inneren durchwülten sie Schränke und Schubladen. Aus dem Lager entwendeten sie Spirituosen, die sie in den weißen Ford mit dem amtlichen Kennzeichen HP-AK 41 luden. Den Schlüssel für das Fahrzeug hatten die Diebe ebenfalls in der Gaststätte erbeutet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum nächtlichen Einbruch oder dem Verbleib des Transporters haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizei in Lampertheim in Verbindung zu setzen (06206/9440-0).

