Polizeipräsidium Südhessen / Lampertheim: Geldmünzen erbeutet / ...

Lampertheim: Geldmünzen erbeutet / Automatenaufbrecher in Gaststätte

Lampertheim - Mit Geldmünzen haben sich Kriminelle am Sonntag (13.5.) in der Römerstraße zufrieden gegeben. Die Täter drangen unberechtigt, zwischen Mitternacht und 13.30 Uhr, in eine Gaststätte ein, um die zwei aufgestellten Geldspielautomaten aufbrechen zu können. Ein Passant entdeckte den Einbruch während der Mittagszeit und verständigte die Polizei. Der angerichtete Schaden dürfte nach ersten Schätzungen etwa 500 Euro hoch sein.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Telefon: 06206 / 9440-0.

