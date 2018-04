Polizeipräsidium Südhessen / Lampertheim-Hofheim: Spiegel ...

Lampertheim-Hofheim: Spiegel abgefahren / Rotes Beweismittel am Unfallort zurückgelassen

Lampertheim - Nachdem am Montagmorgen (23.4.2018) der Außenspiegel eines weißen Ford Transit in der Bahnhofstraße im Ortsteil Hofheim abgefahren wurde, hat der Verursacher Beweismittel an der Unfallstelle zurückgelassen. Polizeibeamte haben die abgefallene Spiegelabdeckung in der Farbe Rot sichergestellt und die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer aufgenommen. Ebenso werden Zeugen gesucht und befragt, die auf der viel befahrenen Straße den Vorfall im Bereich der Hausnummern 40 bis 50, in der Zeit zwischen 7.50 Uhr und 8 Uhr, beobachtet haben. Hinweise bitte telefonisch an die 06206 / 9440-0 melden.

