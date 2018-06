Polizeipräsidium Südhessen / Lampertheim: Schwarzer Kia im ...

Lampertheim: Schwarzer Kia im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

Lampertheim - Am Sonntag (3.6.) geriet ein schwarzer Kia in der Straße "Landdamm" in das Visier von Kriminellen. Auf der Suche nach Beute schlugen die Täter in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20 Uhr eine Seitenscheibe des Autos ein und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Durch ihr Vorgehen hinterließen die Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten sich bei der Kripo in Heppenheim (K 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

